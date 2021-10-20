Глава WADA: «Не существует реального наказания для правительств стран, которые играют не по правилам. Пришло время заняться этим вопросом»

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька выступил с речью на конференции в Париже, где собрались члены конвенции ЮНЕСКО по борьбе с допингом в спорте.

«Роль правительств стран в борьбе с допингом трудно переоценить. Посредством законодательства, политики, нормативных актов, административных процедур и финансирования они могут принимать меры, недоступные спортивному сообществу или WADA.

В частности, они могут способствовать тому, чтобы ограничить доступность допинговых веществ, усиливать пограничный контроль и финансировать антидопинговые организации», – сказал Банька.

«Спортсмены, нарушающие правила, сталкиваются с серьезными последствиями. То же относится к антидопинговым организациям, спортивным федерациям и всем подписантам Всемирного антидопингового кодекса. Но не существует реального наказания для правительств стран, которые играют не по правилам.

Я считаю это самым слабым звеном в системе. Пришло время заняться этим вопросом.

Мы должны проявить решимость, амбициозность и сделать так, чтобы появился механизм, который будет учитывать роль правительств в данной сфере. Все мы – WADA, ЮНЕСКО и правительства – должны сотрудничать, чтобы восполнить этот пробел», – добавил глава WADA.

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