Участники Олимпиады-2022 в Пекине смогут перемещаться только между объектами, связанными с Играми

Международный олимпийский комитет ( ) опубликовал первые версии плейбуков, описывающих требования к участникам Олимпиады-2022 в и условия проведения Игр.

На Олимпиаде будет действовать так называемая замкнутая система управления: участники смогут перемещаться только между объектами, связанными с Играми, в рамках тренировок и соревнований. Система охватит прибытие и отъезд, транспорт, размещение, питание, соревнования, а также церемонии открытия и закрытия.

Зоны с замкнутой системой организуют в Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине. Будет создана специальная транспортная система Игр.

Спортсмены, не прошедшие вакцинацию от COVID-19, должны будут пройти 21-дневный карантин после прибытия в Пекин. Участник, привитый двумя компонентами вакцины, не обязан проходить карантин, при этом полная вакцинация должна быть завершена не менее чем за 14 дней до отъезда в Китай.

На Играх будут действовать строгие ковидные протоколы, чтобы как можно быстрее выявлять зараженных и их контакты, использовать изоляцию и карантин для предотвращения дальнейшего распространения вируса. Спортсмены будут ежедневно сдавать тесты на и вести отчет в специальном приложении.

Следующие версии плейбуков опубликуют в декабре.

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