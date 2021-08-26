Логинов снялся с чемпионата России по летнему биатлону

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Тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский прокомментировал решение чемпиона мира Александра Логинова сняться с летнего чемпионата России.

Ранее сообщалось лишь о планах спортсмена пропустить индивидуальную гонку 23 сентября.

«Логинов улетел домой по семейным обстоятельствам, согласовав этот вопрос с тренерами сборной, летний чемпионат России он пропустит. Значит, шанс проявить себя получат молодые, амбициозные спортсмены.

В состав должны входить пять человек. Кроме Евгения Гараничева, в него вошли Евгений Идинов, чемпионы мира среди юниоров Вячеслав Малеев, Вадим Истамгулов и член сборной России Денис Таштимеров», – сказал Кугаевский.

Расписание трансляций чемпионата России по летнему биатлону-2021 в Тюмени

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