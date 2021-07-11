Себастьян Самуэльссон об Олимпиаде в Китае: «Я бы хотел, чтобы Игры проходили в более демократической стране»

Олимпийский чемпион по биатлону швед высказался против проведения зимних Олимпийских игр в Пекине.

«Это важная тема, об этом нужно говорить. Прежде всего, не хотелось бы, чтобы Олимпийские игры проводились в этой стране.

Важно, чтобы мы, активисты, лидеры и другие заинтересованные стороны оказывали давление на членов Международного олимпийского комитета.

Бойкотировать Олимпиаду? Игры – крупнейший турнир, от них трудно отказаться. Конечно, соревнования в Китае пройдут на высоком уровне, но я бы хотел, чтобы они проходили в более демократической стране.

В 2026 году Олимпиада пройдет в Милане. Хорошо, что это будет Европа.

Есть ощущение, что все больше людей выбирают борьбу. Мы не можем больше быть просто наблюдателями, мы должны брать на себя ответственность. Это может быть борьба за права человека, гендерное равенство или против изменений климата.

Мы, общественные деятели и спортсмены высокого уровня, должны думать не только о горнолыжных склонах», – сказал Самуэльссон.

В Китае прижали уйгуров – из-за этого обсуждается бойкот Олимпиады-2022 в Пекине, в США даже одобрили законопроект

«Бьорндалена используют для прикрытия того факта, что Китай нарушает права человека». Норвегия ополчилась на Олимпиаду-2022