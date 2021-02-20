Илья Трифанов об отказе Логинова от интервью: «Ну тьфу, бог с тобой, нафиг ты нужен. Он вам в душу плюнул, не мне»

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Корреспондент «Матч ТВ» Илья Трифанов прокомментировал отказ российского биатлониста Александра Логинова общаться с прессой во время чемпионата мира в Поклюке. 

«Ребята изначально пришли на интервью втроем. Логинова за руку привела то ли Бетина, то ли Маша Осолодкина из IBU. Мне было так неловко в этот момент, я понимал, что мне он по большому счету не нужен.

Мне 34 года. Я много лет являлся личным летописцем Легкова и Шипулина – величайших спортсменов. Брал в прямом эфире интервью у Конора и Хабиба. И от того, что Логинов отказался отвечать на мои вопросы, мне ни горячо, ни холодно. Ну тьфу, бог с тобой, нафиг ты нужен.

Он вам в душу плюнул, не мне. За вас обидно, вас жалко, вы же ждете его слов», – сказал Трифанов в подкасте «Голос биатлона». 

«Помнишь, что мне вопросы не нужно задавать?» Логинов – Трифанову перед эфиром на «Матч ТВ»

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