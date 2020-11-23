Губерниев о допинге Логинова: «Люди не могут выучить три слова по-английски для пресс-конференций. Почему они должны понимать, что им предлагает доктор?»

Теги Екатерина Юрьева Дмитрий Ярошенко сборная России допинг Дмитрий Губерниев Александр Зубков Александр Логинов Биатлон

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением насчет того, что чемпион мира по биатлону Александр Логинов не рассказывает о нарушении антидопинговых правил, за которое отбывал дисквалификацию.

Как думаешь, не пришло время Логинову рассказать о том, что все-таки с ним произошло?

– Тогда нужно будет спросить не только у Логинова. Например, у Зубкова – а с ним что произошло? А что произошло с Ярошенко и Юрьевой, например, в 2008-2009 годах?

Переформулирую вопрос: правильно ли делают спортсмены, что молчат и, по сути, не сдают тех, кто…

– По закону виноват спортсмен, поэтому здесь сложно представить, что думают они. Может быть, там есть какие-то подводные камни, я не знаю. Я думаю, что зачастую, наверное, спортсмены и не знали.

То есть ты допускаешь такое, что они были не в курсе?

– Глядя на некоторых наших спортсменов, вполне допускаю. Вполне, потому что ты видишь, что люди, выступая 10 лет на международной арене, никак не могут выучить три слова по-английски, чтобы на пресс-конференциях разговаривать. Почему, собственно, они должны понимать, что им предлагает доктор – витамины или поливитамины? Поэтому мне сложно сказать, – отметил Губерниев в интервью для ютуб-канала Василия Конова.

Логинов три года живет под непрерывным буллингом. И, кажется, привык к этой зоне отчуждения

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