Губерниев о допинге Логинова: «Люди не могут выучить три слова по-английски для пресс-конференций. Почему они должны понимать, что им предлагает доктор?»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением насчет того, что чемпион мира по биатлону не рассказывает о нарушении антидопинговых правил, за которое отбывал дисквалификацию.

– Как думаешь, не пришло время Логинову рассказать о том, что все-таки с ним произошло?

– Тогда нужно будет спросить не только у Логинова. Например, у Зубкова – а с ним что произошло? А что произошло с Ярошенко и Юрьевой, например, в 2008-2009 годах?

– Переформулирую вопрос: правильно ли делают спортсмены, что молчат и, по сути, не сдают тех, кто…

– По закону виноват спортсмен, поэтому здесь сложно представить, что думают они. Может быть, там есть какие-то подводные камни, я не знаю. Я думаю, что зачастую, наверное, спортсмены и не знали.

– То есть ты допускаешь такое, что они были не в курсе?

– Глядя на некоторых наших спортсменов, вполне допускаю. Вполне, потому что ты видишь, что люди, выступая 10 лет на международной арене, никак не могут выучить три слова по-английски, чтобы на пресс-конференциях разговаривать. Почему, собственно, они должны понимать, что им предлагает доктор – витамины или поливитамины? Поэтому мне сложно сказать, – отметил Губерниев в интервью для ютуб-канала Василия Конова.

Логинов три года живет под непрерывным буллингом. И, кажется, привык к этой зоне отчуждения