Светлана Миронова: «На последней стрельбе была спокойна. Не думала, что иду лидером и сейчас выиграю»

Российская биатлонистка прокомментировала выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце (6-е место).

Спортсменка лидировала перед последней стрельбой, но промахнулась дважды.

«Цветы – всегда приятно. Это больше гербарий, чем цветы, но тем не менее. Честно сказать – психологически я была очень спокойна. Не думала, что иду лидером, что сейчас выиграю. Выходила с мыслями – я отработаю правильно. Не получилось, получится в другой раз.

Лидером шла, наверное, в первый раз. Это очень классное чувство. Когда ты идешь в группе лидеров, то тратишь меньше сил. Ну и гонка так складывается интереснее.

Промахи? Были нижние промахи. Четвертый промазала, и пятый ушел вдогонку, я поторопилась. Почему? Не знаю, не испытывала психологических трудностей или давления», – рассказала Миронова в эфире «Матч ТВ».