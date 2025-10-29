Даньшин о 4-м месте России в мире по доходам БК: «Регулирование может ужесточаться, но рынок может продолжать расти. Яркий пример – Мексика»

Бывший PR-директор BetBoom Михаил Даньшин оценил исследование Regulus Partners, согласно которому Россия занимает 4-е место в мире по объему букмекерского рынка.

Ожидается, что валовый игровой доход (GGR) легальных российских букмекеров по итогам 2025 года достигнет 4,51 миллиарда долларов – примерно 365 млрд рублей.

– Как оценишь рейтинг? С чем связана такая высокая позиция России?

– В целом, ничего необычного в этом нет, если посмотреть на страны с самым большим населением. Больше России население у стран, где онлайн азартные игры под запретом (Китай, Индонезия) и/или с куда меньшей платежеспособностью (Пакистан, Нигерия, Бангладеш).

– Ожидаешь ли ты просадки букмекерского рынка в России из-за ужесточения регулирования и новых налогов? Или это глобальный тренд – регулирование ведь ужесточается повсюду?

– Регулирование может ужесточаться, но рынок может расти. Яркий пример – Мексика, которая готовится резко повысить налоги на азартные игры до 50% GGR. Это больше, чем планируется в России.

Тем не менее, согласно прогнозам роста легального рынка к 2030 году, суммарный GGR [Мексики] будет примерно как в России – это рост х2 к текущим показателям, – рассказал Даньшин Ставкам на Спортсе’‘.