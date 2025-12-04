Экс-глава маркетинга «Балтбет»: «В ППС много старшей аудитории – для них это способ социализации. Многие не рассказывают дома, что делают ставки, а здесь они в своей среде»

Экс-глава маркетинга БК «Балтбет» Антон Ильин объяснил, почему россияне продолжают делать ставки в ППС.

– У «Балтбета» всегда была большая сеть ППС. Это сознательный выбор – делать ставку на офлайн?

– Скорее, дань истории. Компания существует больше 20 лет, начинала как раз «на земле». Сейчас количество ППС постепенно сокращается, но они все еще важны – как часть имиджа и присутствия в регионах.

По рынку доля выручки с офлайна – 5%. Назвать конкретных цифр по «Балтбету» я не могу. Могу сказать, что направление постепенно оптимизируется: закрываются нерентабельные точки, клиентов переводят в онлайн.

– И как проходит этот переход? Насколько легко перевести игроков из ППС в онлайн?

– Примерно 35% переходят легко, без проблем. Остальные – нет. Есть категория людей с кнопочными телефонами, которые просто не могут играть онлайн. Есть те, кому нравится сам процесс: прийти, пообщаться с оператором, поставить «в окно», обменяться парой фраз. Для них это ритуал.

В ППС много старшей аудитории – 45+, чаще мужчины, которые ходят туда как в клуб. Это для них способ социализации. Многие не рассказывают дома, что делают ставки, а здесь они в своей среде, – рассказал Ильин Ставкам на Спортсе’’.

«За деньги для клуба уровня «Сочи» в РПЛ можно подписать всю Лигу ВТБ». Как работает маленький букмекер