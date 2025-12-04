Букмекеры будут занижать прибыль после введения новых налогов, считают в «Справедливой России»: «В реальности у них появятся дополнительные финансовые ресурсы»

Депутат «Справедливой России» Михаил Делягин высказался о введении новых налогов для букмекеров.

С 1 января 2026 года для букмекеров вводится налог 7% на GGR (разница между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль. Ожидается, что налоговая нагрузка на БК вырастет в 60 раз.

«Справедливая Россия» предлагает нам всем поддержать российский спорт. Деятельность букмекерских контор и тотализаторов является сегментом экономики с крайне высокой прибыльностью, причем, я полагаю, что эта прибыльность в значительной степени скрывается в тумане.

При этом она создает колоссальные социальные риски, потому что азартные игры имеют выраженный антисоциальный характер, способствуя формированию зависимого поведения, лудомании, росту долговых обязательств. Причем абсолютно непродуктивному росту долговых обязательств, и перераспределению финансовых потоков в пользу игорного бизнеса. И мы видим неконтролируемые финансовые траты на азартные игры, это реальная социальная проблема.

В условиях массовой цифровизации и упрощенного доступа к ставкам данный сегмент бизнеса продолжает демонстрировать экспоненциальный рост, что требует усилия механизмов государственного регулирования не только со стороны правоохранительных органов, но и со стороны сугубо финансовых инструментов через систему целевых отчислений в пользу развития спорта и физической культуры.

Мы видим стабильный рост прибыли данного сектора, хотя бы по росту оборотов, правда сейчас мы же его обложили по-другому, и теперь он будет платить в бюджет не от оборота, а от разницы между сделанными ставками и выигрышами людей.

Поскольку высокая прибыль – это обычно плохой бухгалтер, можно предположить, что финансовое положение по отчету игорного бизнеса резко ухудшится, соответственно, у него появятся в реальности дополнительные финансовые ресурсы. И если уж мы не хотим брать эти дополнительные финансовые ресурсы в бюджет, давайте хотя бы отдадим их часть спортивным ассоциациям.

В условиях роста оборотов игорного бизнеса и фактического снижения его фискальной нагрузки, которую мы с вами только что осуществили под фанфары и, так сказать, без должного внимания, соответственно, увеличение экономического влияния игорного бизнеса, существующие нормы не позволяют обеспечить адекватный уровень перераспределения доходов в пользу социальной сферы», – заявил Делягин.

3 декабря Госдума отклонила законопроект «Справедливой России» о повышении ставки целевых отчислений букмекеров с 2% до 3% от выручки.

