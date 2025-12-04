  • Спортс
  • Беттинг-индустрия
  • Новости
  • Букмекеры будут занижать прибыль после введения новых налогов, считают в «Справедливой России»: «В реальности у них появятся дополнительные финансовые ресурсы»
0

Букмекеры будут занижать прибыль после введения новых налогов, считают в «Справедливой России»: «В реальности у них появятся дополнительные финансовые ресурсы»

Депутат «Справедливой России» Михаил Делягин высказался о введении новых налогов для букмекеров.

С 1 января 2026 года для букмекеров вводится налог 7% на GGR (разница между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль. Ожидается, что налоговая нагрузка на БК вырастет в 60 раз.

«Справедливая Россия» предлагает нам всем поддержать российский спорт. Деятельность букмекерских контор и тотализаторов является сегментом экономики с крайне высокой прибыльностью, причем, я полагаю, что эта прибыльность в значительной степени скрывается в тумане.

При этом она создает колоссальные социальные риски, потому что азартные игры имеют выраженный антисоциальный характер, способствуя формированию зависимого поведения, лудомании, росту долговых обязательств. Причем абсолютно непродуктивному росту долговых обязательств, и перераспределению финансовых потоков в пользу игорного бизнеса. И мы видим неконтролируемые финансовые траты на азартные игры, это реальная социальная проблема.

В условиях массовой цифровизации и упрощенного доступа к ставкам данный сегмент бизнеса продолжает демонстрировать экспоненциальный рост, что требует усилия механизмов государственного регулирования не только со стороны правоохранительных органов, но и со стороны сугубо финансовых инструментов через систему целевых отчислений в пользу развития спорта и физической культуры.

Мы видим стабильный рост прибыли данного сектора, хотя бы по росту оборотов, правда сейчас мы же его обложили по-другому, и теперь он будет платить в бюджет не от оборота, а от разницы между сделанными ставками и выигрышами людей.

Поскольку высокая прибыль – это обычно плохой бухгалтер, можно предположить, что финансовое положение по отчету игорного бизнеса резко ухудшится, соответственно, у него появятся в реальности дополнительные финансовые ресурсы. И если уж мы не хотим брать эти дополнительные финансовые ресурсы в бюджет, давайте хотя бы отдадим их часть спортивным ассоциациям.

В условиях роста оборотов игорного бизнеса и фактического снижения его фискальной нагрузки, которую мы с вами только что осуществили под фанфары и, так сказать, без должного внимания, соответственно, увеличение экономического влияния игорного бизнеса, существующие нормы не позволяют обеспечить адекватный уровень перераспределения доходов в пользу социальной сферы», – заявил Делягин.

3 декабря Госдума отклонила законопроект «Справедливой России» о повышении ставки целевых отчислений букмекеров с 2% до 3% от выручки.

«Рынка, как раньше, уже не будет». Букмекеры осознают новые налоги

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Справедливая Россия»
Ставки на сегодня
Государственная дума
Законы
Ставки на спорт
Букмекеры
Беттинг-индустрия
Михаил Делягин
Финансы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
«Дзюба, Мамаев и Кокорин – хорошие спортсмены, но не для социальных проектов». Советник гендиректора «Фонбет» о благотворительности
вчера, 09:58
«Бет-М» заходит в киберспорт: букмекер становится титульным партнером команды по CS2
вчера, 09:14
Член Общественной палаты Машаров: «В 2026 году нам нужно быть готовыми к всплеску роста нелегальных букмекеров и онлайн-казино»
вчера, 07:35
Макгрегор открыл собственное онлайн-казино: «Я всегда хотел открыть казино!»
8 декабря, 16:03
160 тысяч пользователей посетили сайт «Бет-М» в ноябре. Это худший показатель среди российских БК
8 декабря, 11:58
Трафик российских букмекеров упал на 19% в ноябре. Все букмекеры из топ-5 потеряли минимум 10%
8 декабря, 11:03
В Турции задержали еще 47 футболистов, президентов и тренеров по делу о ставках и договорных матчах. В списке игроки «Фенербахче», «Галатасарая» и «Трабзонспора»
5 декабря, 13:06
Дегтярев о букмекерах: «Ключевым источником внебюджетного финансирования спорта остаются отчисления ЕРАИ»
5 декабря, 12:20
Ильин о позиционировании букмекеров: «Найти «высшую цель» в токсичной для общества индустрии беттинга почти невозможно»
5 декабря, 12:11
Советник гендиректора «Фонбет» о социальных проектах: «В России около 12 миллионов инвалидов. Основная задача – дать им смыслы и ощущение, что человек не один»
5 декабря, 11:23
Ко всем новостям
Последние новости
Polymarket забанили в Румынии из-за роста ставок на местные президентские выборы
2 ноября, 18:15
Николай Оганезов поддержал просьбу спортивных чиновников не повышать налог для букмекеров: «Беттинг-компании – ключевой и самый надежный спонсор российского спорта»
1 ноября, 16:39
Слушание по делу Чонси Биллапса назначено на 24 ноября, Терри Розир предстанет перед судом 8 декабря
25 октября, 07:25
«Нам невыгодно, чтобы игрок сливал последнее и уходил». Гендиректор PARI о самоограничении от ставок
12 октября, 12:21
В Финляндии футболиста арестовали после игры, где он забил 7 голов. Бразильца из пятой лиги подозревают в организации договорных матчей
11 октября, 16:13
Гендиректор PARI Медведь: «На поле спорта сложно поймать нужную аудиторию, букмекеры выжгли рынок»
11 октября, 12:35
Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Главное отличие цифровой карты от банковской в том, что около 30% всех операций по ней делаются у букмекеров»
9 октября, 09:07
Пирло стал амбассадором букмекера «Фонбет» (Фабрицио Романо)
9 октября, 08:30Фото
Директор департамента управления брендом BetBoom: «В ближайших планах – капсульные коллаборации с художниками и digital-креаторами»
7 октября, 12:53
В Казахстане 9 футболистов уличили в ставках на спорт на общую сумму $200 тысяч
7 октября, 07:22