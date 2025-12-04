  • Спортс
  • Беттинг-индустрия
  • Новости
  • В Казахстане предложили ввести возрастные ограничения на игровые автоматы «хватайки»: «Есть высокий риск формирования зависимости»
0

В Казахстане предложили ввести возрастные ограничения на игровые автоматы «хватайки»: «Есть высокий риск формирования зависимости»

Депутат Галиаскар Сарыбаев предложил ввести возрастные ограничения для «хватаек» в Казахстане.

«Хватайка» – это игровой автомат, где участники с помощью джойстика управляют клешней, чтобы захватить мягкие игрушки, капсулы с призами или сувениры.

«Поскольку они не предполагают денежного выигрыша, такие аппараты формально не относятся к азартным играм.

Закон не регулирует их работу: отсутствуют нормы, определяющие механизм устройства, алгоритм выдачи выигрышей, возрастные ограничения или требования к размещению. Не установлены санитарные нормы, правила торговли, технические регламенты и другие обязательные требования. Нет и механизмов проверки их безопасности, происхождения или соответствия санитарным стандартам для детских товаров.

Несмотря на потенциальный вред для здоровья и высокий риск формирования зависимого поведения, ни один правовой акт не содержит мер по предотвращению аддиктивного поведения детей, связанного с этими автоматами», – заявил сенатор.

Сарыбаев подчеркнул, что «хватайки» все чаще ставят рядом со школами, кружками и спортсекциями, а также в магазинах, куда дети нередко заходят без взрослых. Это делает из несовершеннолетних главную аудиторию автоматов и усиливает риск раннего привыкания к игровым механикам.

Также, по словам Сарыбаева, граждане жалуются на непрозрачную работу автоматов и отсутствие возврата средств в случае сбоев.

Помимо введения возрастных ограничений депутат предложил определить отдельный правовой статус автоматов, установить обязательную сертификацию и проверку механики, запретить размещение возле детских учреждений, а также закрепить компетенции госорганов по регулированию, налогообложению и контролю качества призов.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: informburo.kz
Лудомания
Ставки на спорт
logoSports – Казахстан
Ставки на сегодня
Зарубежный беттинг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
«Дзюба, Мамаев и Кокорин – хорошие спортсмены, но не для социальных проектов». Советник гендиректора «Фонбет» о благотворительности
вчера, 09:58
«Бет-М» заходит в киберспорт: букмекер становится титульным партнером команды по CS2
вчера, 09:14
Член Общественной палаты Машаров: «В 2026 году нам нужно быть готовыми к всплеску роста нелегальных букмекеров и онлайн-казино»
вчера, 07:35
Макгрегор открыл собственное онлайн-казино: «Я всегда хотел открыть казино!»
8 декабря, 16:03
160 тысяч пользователей посетили сайт «Бет-М» в ноябре. Это худший показатель среди российских БК
8 декабря, 11:58
Трафик российских букмекеров упал на 19% в ноябре. Все букмекеры из топ-5 потеряли минимум 10%
8 декабря, 11:03
В Турции задержали еще 47 футболистов, президентов и тренеров по делу о ставках и договорных матчах. В списке игроки «Фенербахче», «Галатасарая» и «Трабзонспора»
5 декабря, 13:06
Дегтярев о букмекерах: «Ключевым источником внебюджетного финансирования спорта остаются отчисления ЕРАИ»
5 декабря, 12:20
Ильин о позиционировании букмекеров: «Найти «высшую цель» в токсичной для общества индустрии беттинга почти невозможно»
5 декабря, 12:11
Советник гендиректора «Фонбет» о социальных проектах: «В России около 12 миллионов инвалидов. Основная задача – дать им смыслы и ощущение, что человек не один»
5 декабря, 11:23
Ко всем новостям
Последние новости
Polymarket забанили в Румынии из-за роста ставок на местные президентские выборы
2 ноября, 18:15
Николай Оганезов поддержал просьбу спортивных чиновников не повышать налог для букмекеров: «Беттинг-компании – ключевой и самый надежный спонсор российского спорта»
1 ноября, 16:39
Слушание по делу Чонси Биллапса назначено на 24 ноября, Терри Розир предстанет перед судом 8 декабря
25 октября, 07:25
«Нам невыгодно, чтобы игрок сливал последнее и уходил». Гендиректор PARI о самоограничении от ставок
12 октября, 12:21
В Финляндии футболиста арестовали после игры, где он забил 7 голов. Бразильца из пятой лиги подозревают в организации договорных матчей
11 октября, 16:13
Гендиректор PARI Медведь: «На поле спорта сложно поймать нужную аудиторию, букмекеры выжгли рынок»
11 октября, 12:35
Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Главное отличие цифровой карты от банковской в том, что около 30% всех операций по ней делаются у букмекеров»
9 октября, 09:07
Пирло стал амбассадором букмекера «Фонбет» (Фабрицио Романо)
9 октября, 08:30Фото
Директор департамента управления брендом BetBoom: «В ближайших планах – капсульные коллаборации с художниками и digital-креаторами»
7 октября, 12:53
В Казахстане 9 футболистов уличили в ставках на спорт на общую сумму $200 тысяч
7 октября, 07:22