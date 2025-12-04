В Казахстане предложили ввести возрастные ограничения на игровые автоматы «хватайки»: «Есть высокий риск формирования зависимости»

Депутат Галиаскар Сарыбаев предложил ввести возрастные ограничения для «хватаек» в Казахстане.

«Хватайка» – это игровой автомат, где участники с помощью джойстика управляют клешней, чтобы захватить мягкие игрушки, капсулы с призами или сувениры.

«Поскольку они не предполагают денежного выигрыша, такие аппараты формально не относятся к азартным играм.

Закон не регулирует их работу: отсутствуют нормы, определяющие механизм устройства, алгоритм выдачи выигрышей, возрастные ограничения или требования к размещению. Не установлены санитарные нормы, правила торговли, технические регламенты и другие обязательные требования. Нет и механизмов проверки их безопасности, происхождения или соответствия санитарным стандартам для детских товаров.

Несмотря на потенциальный вред для здоровья и высокий риск формирования зависимого поведения, ни один правовой акт не содержит мер по предотвращению аддиктивного поведения детей, связанного с этими автоматами», – заявил сенатор.

Сарыбаев подчеркнул, что «хватайки» все чаще ставят рядом со школами, кружками и спортсекциями, а также в магазинах, куда дети нередко заходят без взрослых. Это делает из несовершеннолетних главную аудиторию автоматов и усиливает риск раннего привыкания к игровым механикам.

Также, по словам Сарыбаева, граждане жалуются на непрозрачную работу автоматов и отсутствие возврата средств в случае сбоев.

Помимо введения возрастных ограничений депутат предложил определить отдельный правовой статус автоматов, установить обязательную сертификацию и проверку механики, запретить размещение возле детских учреждений, а также закрепить компетенции госорганов по регулированию, налогообложению и контролю качества призов.