Экс-глава маркетинга «Балтбет» Ильин: «За деньги для спонсорства клуба уровня «Сочи» в РПЛ можно подписать чуть ли не всю Единую лигу ВТБ»

Экс-глава маркетинга БК «Балтбет» Антон Ильин рассказал о наиболее привлекательных видах спорта для букмекеров в плане спонсорских активаций.

– Если сравнивать бюджеты: скажем, футбольный клуб РПЛ и баскетбольный клуб Единой лиги ВТБ – насколько разница велика?

– Если брать только контрактные обязательства, за сумму, какую стоит спонсорство клуба уровня «Сочи» в РПЛ, можно подписать чуть ли не всю Единую лигу ВТБ. Серьезно. Конечно, все условно – без учета маркетинговых расходов, но порядок примерно такой.

Футбол и хоккей – это топ по цене, а баскетбол дает хороший охват при заметно меньших бюджетах. Поэтому мы изначально хотели зайти в несколько клубов Единой лиги и таким образом покрыть большую часть сетки, ведь клубы пересекаются между собой в матчах. Это был бы хороший эффект при разумных вложениях.

– Насколько для вас вообще эффективны такие спортивные коллаборации? Приводят ли они новых клиентов?

– Ощутимого прироста клиентов от коллабораций мы не видели, но не стоит смотреть на такие проекты только через призму FTD.

Такие проекты дают имидж, повышают узнаваемость, создают контент-поводы. А вот в плане удержания работают уже другие механики: CRM, программы лояльности, персонализированные кампании, – рассказал Ильин Ставкам на Спортсе’’.

