Депутат Делягин: «Уважаемые люди на полном серьезе говорят, что если мы возьмем у букмекеров чуть больше, то они уйдут в тень и начнут финансировать ВСУ. Это скорее жанр городского фольклора»

Депутат «Справедливой России» Михаил Делягин считает, что новые налоги не повлияют на доходы легальных букмекеров.

«Предлагаемые нами изменения увеличивают размер целевых отчислений с 2% до 3% от оборота, а также минимальную сумму выплат с 30 до 40 миллионов рублей. Я думаю, любой человек, который ходит в магазин и сталкивается с реальной инфляцией, а не с той, которая существует в галлюцинациях официальных органов, увидит, что это совершенно незначительный рост, на одну треть относительно роста цен последних лет.

Данный механизм учитывает рост доходности букмекерской отрасли. При этом стандартный разговор о том, что если мы возьмем у букмекеров на чуть-чуть побольше, то они немедленно все уйдут в тень и начнут финансировать ВСУ, что, в общем, некоторыми уважаемыми людьми излагается на полном серьезе, в лучшем случае стоит отнести к жанру городского фольклора, а не экономической реальности.

Увеличение процента целевых отчислений и повышение их минимального размера позволит хотя бы отчасти компенсировать негативные последствия распространения азартных игр, уменьшить финансовый разрыв между доходами игорного бизнеса и его вкладом в развитие общества», – заявил Делягин.

3 декабря Госдума отклонила законопроект «Справедливой России» о повышении ставки целевых отчислений букмекеров с 2% до 3% от выручки.

