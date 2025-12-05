  • Спортс
  2025-12-05
Экс-глава маркетинга «Балтбет»: «С нами редко отказывались сотрудничать. Большинство наоборот радуются: «О, букмекер! Значит, есть бюджет!»

Бывший руководитель маркетингового направления БК «Балтбет» Антон Ильин рассказал об отношении потенциальных партнеров к букмекеру.

– Были случаи, когда кто-то отказывался сотрудничать просто из-за того, что вы букмекер?

– Да, пару раз такое было. Один креативный подрядчик, например, сразу сказал: «Мы с букмекерами не работаем». Но это скорее редкость.

В целом большинство наоборот радуются: «О, букмекер! Значит, есть бюджет!» – и начинают активно предлагать услуги. Так что чаще это плюс, чем минус, – рассказал Ильин в интервью Ставкам на Спортсе’’.

«За деньги для клуба уровня «Сочи» в РПЛ можно подписать всю Лигу ВТБ». Как работает маленький букмекер

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
