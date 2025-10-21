  • Спортс
  • Беттинг-индустрия
  • Новости
  • Оганезов о повышении порога необлагаемых налогом выигрышей до 10 тысяч рублей: «Порог в 4 тысячи ни разу не менялся за 20 лет. Логичнее поднять его до 15 тысяч»
0

Оганезов о повышении порога необлагаемых налогом выигрышей до 10 тысяч рублей: «Порог в 4 тысячи ни разу не менялся за 20 лет. Логичнее поднять его до 15 тысяч»

Николай Оганезов прокомментировал законопроект об увеличении необлагаемой налогом суммы выигрышей в азартных играх.

С соответствующим предложением выступила группа депутатов во главе с Ярославом Ниловым. В случае принятия законопроекта все выигрыши россиян в букмекерских компаниях и лотереях до 10 тысяч рублей не будут облагаться налогом.

На данный момент порог необлагаемых налогом выигрышей составляет 4 тысячи рублей.

«Эта инициатива не про букмекеров, а про людей. Необлагаемый налогом минимум до 4 000 рублей действует уже 20 лет. За все это время этот порог ни разу не менялся. Такая ситуация говорит лишь об отсутствии мониторинга устаревших норм законодательства со стороны профильных ведомств.

Похвально, что именно депутатский корпус озадачился этим вопросом. Конечно, было бы более логичным установить этот порог в 15 000 рублей, тогда не придется вносить новые изменения в Налоговый кодекс в части признания букмекеров налоговыми агентами по выигрышам до 15 000 рублей», – рассказал Ставкам на Спортсе’’ советник гендиректора БК «Фонбет».

Букмекеры удерживают налог в размере 13% только с выигрышей от 15 тысяч рублей. При выигрышах от 4 до 15 тысяч рублей игрок должен уплатить налог самостоятельно.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Cпортсе’‘
Государственная дума
Николай Оганезов
Ставки на сегодня
Фонбет
Ставки на спорт
Финансы
Букмекеры
Беттинг-эксперты
Законы
Беттинг-индустрия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
«Инициатива логична, но возникает вопрос, почему она изначально не встроена в новую налоговую реформу». Давыдов о повышении порога необлагаемых налогом выигрышей
50 минут назад
«Времена, когда игорный бизнес был синонимом криминала, а казино соседствовали с жилыми домами, давно прошли». Глава Республики Алтай о создании игорной зоны в регионе
сегодня, 09:26
Срок проведения лотерей «Столото» продлен до 2044 года. Их организаторы – Минспорт и Минфин
сегодня, 08:38
В Госдуме предложили повысить порог необлагаемых налогом выигрышей в лотереях и БК с 4 до 10 тысяч рублей
сегодня, 07:36
Количество платежей через ЕЦУПИС в сутки выросло на 16%
вчера, 15:25
Отчисления букмекеров в адрес Федерации хоккея на траве увеличились почти в два раза
вчера, 14:20
В 6 раз сократились целевые отчисления букмекеров в адрес Единой лиги ВТБ – с 250 до 39 млн рублей во 2-м квартале
5вчера, 08:22
На Кипре застрелили президента «Кармиотиссы», которую тренировал Кержаков. Возможный мотив – ставки и договорные матчи (Cyprus Mail)
3117 октября, 15:05
Гендиректор PARI о лудомании: «Букмекерскому рынку нужны технологии, позволяющие выявлять отклонения на ранней стадии»
17 октября, 14:26
Максим Афанасьев: «У некоторых операторов объем «спящих» средств может быть существенным. Облагать их налогом неправильно»
17 октября, 12:25
Ко всем новостям
Последние новости
«Нам невыгодно, чтобы игрок сливал последнее и уходил». Гендиректор PARI о самоограничении от ставок
112 октября, 12:21
В Финляндии футболиста арестовали после игры, где он забил 7 голов. Бразильца из пятой лиги подозревают в организации договорных матчей
811 октября, 16:13
Гендиректор PARI Медведь: «На поле спорта сложно поймать нужную аудиторию, букмекеры выжгли рынок»
11 октября, 12:35
Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Главное отличие цифровой карты от банковской в том, что около 30% всех операций по ней делаются у букмекеров»
9 октября, 09:07
Пирло стал амбассадором букмекера «Фонбет» (Фабрицио Романо)
39 октября, 08:30Фото
Директор департамента управления брендом BetBoom: «В ближайших планах – капсульные коллаборации с художниками и digital-креаторами»
7 октября, 12:53
В Казахстане 9 футболистов уличили в ставках на спорт на общую сумму $200 тысяч
7 октября, 07:22
«Выиграл машину для себя и дочки»: FONBET и КХЛ разыграли первую Niva Legend
3 октября, 11:45Промо
Игрок «Лиги Ставок» составил экспресс из 9 матчей и превратил 500 рублей в 2 591 530 рублей
2 октября, 16:47Промо
«Лига Добра» приняла участие в «Добром забеге Совкомбанк»
30 сентября, 05:45Промо