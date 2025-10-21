Оганезов о повышении порога необлагаемых налогом выигрышей до 10 тысяч рублей: «Порог в 4 тысячи ни разу не менялся за 20 лет. Логичнее поднять его до 15 тысяч»

Николай Оганезов прокомментировал законопроект об увеличении необлагаемой налогом суммы выигрышей в азартных играх.

С соответствующим предложением выступила группа депутатов во главе с Ярославом Ниловым. В случае принятия законопроекта все выигрыши россиян в букмекерских компаниях и лотереях до 10 тысяч рублей не будут облагаться налогом.

На данный момент порог необлагаемых налогом выигрышей составляет 4 тысячи рублей.

«Эта инициатива не про букмекеров, а про людей. Необлагаемый налогом минимум до 4 000 рублей действует уже 20 лет. За все это время этот порог ни разу не менялся. Такая ситуация говорит лишь об отсутствии мониторинга устаревших норм законодательства со стороны профильных ведомств.

Похвально, что именно депутатский корпус озадачился этим вопросом. Конечно, было бы более логичным установить этот порог в 15 000 рублей, тогда не придется вносить новые изменения в Налоговый кодекс в части признания букмекеров налоговыми агентами по выигрышам до 15 000 рублей», – рассказал Ставкам на Спортсе’’ советник гендиректора БК «Фонбет».

Букмекеры удерживают налог в размере 13% только с выигрышей от 15 тысяч рублей. При выигрышах от 4 до 15 тысяч рублей игрок должен уплатить налог самостоятельно.