Умар Кремлев: «Сегодня налоги от букмекеров поднялись почти в 100 раз. Этот рынок стал прозрачным»

Умар Кремлев высказался о букмекерской индустрии в России.

«У нас есть программное обеспечение, которое мы создали вместе с разработчиками. Оно обеспечивает прозрачность букмекерскому рынку и дает отчисления на спорт – они сегодня составляют около 40 миллиардов. Это больше бюджета Министерства спорта.

Раньше бюджет на спорт был нулевой. Они [букмекеры] все, что зарабатывали, себе в карман забирали. Благодаря поддержке Владимира Владимировича [Путина] был реализован проект [о повышении отчислений букмекеров и создании Российского спортивного фонда]. Платформа продемонстрировала свою работу и оборот букмекеров стал прозрачным.

Решили и проблему лудомании. Например, если вы хотите, чтобы у вас семья не играла, вы можете в программное обеспечение паспортные данные и заявление написать, он [член семьи] будет на всю жизнь заблокирован, и не сможет играть в букмекерстве.

Все [эта сфера деятельности] стала прозрачной и регулируемой благодаря экосистеме, которую мы создали. Мы в это вложились, а государство безвозмездно получило регулирование рынка и отчисления на спорт и налоги.

Сегодня налоги [от букмекеров] поднялись где-то почти в 100 раз. Этот рынок стал прозрачным», – сказал президент IBA Умар Кремлев.