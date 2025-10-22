Директор по маркетингу BetBoom LatAm о партнерстве с UFC: «Вертикаль ставок на MMA в Латинской Америке остается недоразвитой, что дает нам явное преимущество первопроходца»

Директор по маркетингу BetBoom LatAm Игорь Савун высказался о партнерстве букмекера с UFC в Латинской Америке.

– В декабре BetBoom LatAm стала официальным беттинг-партнером UFC в Латинской Америке (за исключением Бразилии). Что стояло за этим решением и как это соотносится с вашей широкой стратегией в регионе?

– Мы давно сотрудничаем с UFC в евразийском регионе, так что расширение сотрудничества на Латинскую Америку стало логичным стратегическим шагом. Наша общая стратегия в Латинской Америке – это перформанс-маркетинг, цифровые инновации и опора на культурно релевантные виды спорта, и UFC идеально вписывается в эту модель.

Мексика – ключевой рынок и для UFC, и для BetBoom LatAm. Президент UFC Дана Уайт не раз подчеркивал, что это один из важнейших регионов роста благодаря мощной фанатской базе и бойцам мирового уровня.

Для BetBoom LatAm Мексика тоже в приоритете: мы получили локальную лицензию, подписали заметных амбассадоров и активировали партнерство, обеспечив бренд-присутствие на крупном турнире UFC в начале года.

Эта активация позволила нам выйти в офлайн, нарастить узнаваемость и укрепить локальное доверие. Она также дала уникальную возможность коннекта с аудиторией MMA, которая близка ядру iGaming: техно-подкованной, конкурентной и страстной. Важно, что вертикаль ставок на MMA в Латинской Америке остается недоразвитой, что дает нам явное преимущество первопроходца.

Кратко: партнерство с UFC – высокоэффективный рычаг нашего роста в Латинской Америке, который помогает наращивать релевантность, вовлечение и масштабирование на рынке с огромным потенциалом, – заявил Савун.