  • Спортс
  • Беттинг-индустрия
  • Новости
  • Директор по маркетингу BetBoom LatAm о партнерстве с UFC: «Вертикаль ставок на MMA в Латинской Америке остается недоразвитой, что дает нам явное преимущество первопроходца»
0

Директор по маркетингу BetBoom LatAm о партнерстве с UFC: «Вертикаль ставок на MMA в Латинской Америке остается недоразвитой, что дает нам явное преимущество первопроходца»

Директор по маркетингу BetBoom LatAm Игорь Савун высказался о партнерстве букмекера с UFC в Латинской Америке.

– В декабре BetBoom LatAm стала официальным беттинг-партнером UFC в Латинской Америке (за исключением Бразилии). Что стояло за этим решением и как это соотносится с вашей широкой стратегией в регионе?

– Мы давно сотрудничаем с UFC в евразийском регионе, так что расширение сотрудничества на Латинскую Америку стало логичным стратегическим шагом. Наша общая стратегия в Латинской Америке – это перформанс-маркетинг, цифровые инновации и опора на культурно релевантные виды спорта, и UFC идеально вписывается в эту модель.

Мексика – ключевой рынок и для UFC, и для BetBoom LatAm. Президент UFC Дана Уайт не раз подчеркивал, что это один из важнейших регионов роста благодаря мощной фанатской базе и бойцам мирового уровня.

Для BetBoom LatAm Мексика тоже в приоритете: мы получили локальную лицензию, подписали заметных амбассадоров и активировали партнерство, обеспечив бренд-присутствие на крупном турнире UFC в начале года.

Эта активация позволила нам выйти в офлайн, нарастить узнаваемость и укрепить локальное доверие. Она также дала уникальную возможность коннекта с аудиторией MMA, которая близка ядру iGaming: техно-подкованной, конкурентной и страстной. Важно, что вертикаль ставок на MMA в Латинской Америке остается недоразвитой, что дает нам явное преимущество первопроходца.

Кратко: партнерство с UFC – высокоэффективный рычаг нашего роста в Латинской Америке, который помогает наращивать релевантность, вовлечение и масштабирование на рынке с огромным потенциалом, – заявил Савун.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: AffPapa
Ставки на спорт
BetBoom
Ставки на UFC
Ставки на сегодня
logoUFC
Букмекеры
Беттинг-индустрия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
Умар Кремлев: «Весь спорт существует благодаря букмекерам. Без них он умрет, никто не будет им заниматься»
56 минут назад
В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за вовлечение детей в азартные игры
22 минуты назад
Умар Кремлев: «Сегодня налоги от букмекеров поднялись почти в 100 раз. Этот рынок стал прозрачным»
2359 минут назад
Olimpbet стал партнером хоккейного СКА
2вчера, 14:04
«Инициатива логична, но возникает вопрос, почему она изначально не встроена в новую налоговую реформу». Давыдов о повышении порога необлагаемых налогом выигрышей
вчера, 10:28
Оганезов о повышении порога необлагаемых налогом выигрышей до 10 тысяч рублей: «Порог в 4 тысячи ни разу не менялся за 20 лет. Логичнее поднять его до 15 тысяч»
вчера, 09:45
«Времена, когда игорный бизнес был синонимом криминала, а казино соседствовали с жилыми домами, давно прошли». Глава Республики Алтай о создании игорной зоны в регионе
вчера, 09:26
Срок проведения лотерей «Столото» продлен до 2044 года. Их организаторы – Минспорт и Минфин
вчера, 08:38
В Госдуме предложили повысить порог необлагаемых налогом выигрышей в лотереях и БК с 4 до 10 тысяч рублей
вчера, 07:36
Количество платежей через ЕЦУПИС в сутки выросло на 16%
20 октября, 15:25
Ко всем новостям
Последние новости
«Нам невыгодно, чтобы игрок сливал последнее и уходил». Гендиректор PARI о самоограничении от ставок
112 октября, 12:21
В Финляндии футболиста арестовали после игры, где он забил 7 голов. Бразильца из пятой лиги подозревают в организации договорных матчей
811 октября, 16:13
Гендиректор PARI Медведь: «На поле спорта сложно поймать нужную аудиторию, букмекеры выжгли рынок»
11 октября, 12:35
Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Главное отличие цифровой карты от банковской в том, что около 30% всех операций по ней делаются у букмекеров»
9 октября, 09:07
Пирло стал амбассадором букмекера «Фонбет» (Фабрицио Романо)
39 октября, 08:30Фото
Директор департамента управления брендом BetBoom: «В ближайших планах – капсульные коллаборации с художниками и digital-креаторами»
7 октября, 12:53
В Казахстане 9 футболистов уличили в ставках на спорт на общую сумму $200 тысяч
7 октября, 07:22
«Выиграл машину для себя и дочки»: FONBET и КХЛ разыграли первую Niva Legend
3 октября, 11:45Промо
Игрок «Лиги Ставок» составил экспресс из 9 матчей и превратил 500 рублей в 2 591 530 рублей
2 октября, 16:47Промо
«Лига Добра» приняла участие в «Добром забеге Совкомбанк»
30 сентября, 05:45Промо