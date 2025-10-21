«Инициатива логична, но возникает вопрос, почему она изначально не встроена в новую налоговую реформу». Давыдов о повышении порога необлагаемых налогом выигрышей

Олег Давыдов оценил законопроект об увеличении необлагаемой налогом суммы выигрышей в азартных играх с 4 до 10 тысяч рублей.

«В первую очередь, дабы избежать разночтений, замечу, что инициатива говорит об освобождении от налогообложения не всех выигрышей до 10 тысяч рублей, а суммы выигрышей за год (с 1 января по 31 декабря), на сумму до 10 тысяч рублей.

Сейчас действует аналогичный порядок, но сумма составляет 4 000 рублей. Так как сейчас выигрыши до 15 тысяч рублей игроки декларируют самостоятельно, то эту сумму (4 000 рублей, а в перспективе 10 000 рублей) они смогут вычесть из налогооблагаемой базы, и таким образом уменьшить сумму налога, а если выигрыши составили в сумме менее 4 000 (10 000 впоследствии), налог не оплачивается.

Что касается инициативы, она вряд ли окажет какое-либо позитивное воздействие на отрасль. Меры не достаточны. В отношении выигрышей по-прежнему действует несправедливый порядок исчисления НДФЛ, который не учитывает налоговый период, а значит продолжает существовать практика удержания налога с фактического проигрыша, что, конечно, не добавляет энтузиазма участникам легальной индустрии.

Эта проблема будет только усугубляться в связи с планируемым переводом букмекеров на удержание налога с каждого выигрыша. В этом случае, данная льгота не будет использоваться, но у игрока появится возможность по окончании года запросить у ФНС России возврат части удержанного налога, рассчитанного от суммы в 10 тысяч.

Конечно хорошо, что инициатива не носит репрессивного характера для отрасли. При этом, соглашаясь с тем, что она совершенно логична, возникает вопрос, почему она изначально не встроена в новую налоговую реформу.

На мой взгляд, это лишний раз подчеркивает, что предлагаемое регулирование налогообложения букмекерского бизнеса не проработано, о чем мы и направили позицию в органы государственной власти», – рассказал Ставкам на Спортсе’’ исполнительный директор Первой СРО Букмекеров Олег Давыдов.

