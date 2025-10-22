  • Спортс
  • В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за вовлечение детей в азартные игры
1

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за вовлечение детей в азартные игры

Депутаты Госдумы предложили ввести уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в азартные игры.

Автор инициативы – глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

«Предлагается дополнить статью 151 УК РФ новым составом антиобщественных действий, а именно вовлечением несовершеннолетнего в азартные игры, что позволит подвести под уголовную ответственность лиц, склоняющих детей к этому виду деятельности, и поставить его в один ряд с такими общественно опасными деяниями, как вовлечение в систематическое употребление алкоголя или попрошайничество», – сообщается в пояснительной записке к проекту.

Сейчас статья 151 УК РФ запрещает вовлекать несовершеннолетних в антиобщественную деятельность, включая систематическое употребление алкоголя и одурманивающих веществ, бродяжничество и попрошайничество. Законопроект предлагает добавить к этой статье новый состав – «вовлечение несовершеннолетнего в азартные игры».

Также предлагается ввести норму об ответственности за незаконную рекламу азартных игр. За это предусмотрены штрафы от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет. Если реклама была нацелена на несовершеннолетних, наказание ужесточается до лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

«Мы сталкиваемся с настоящей эпидемией, которая калечит наших детей. Интернет стал минным полем. Блогеры и стримеры зарабатывают миллионы на рекламе нелегальных казино. Беззастенчиво заманивают подростков в азартные игры, обещая легкие деньги.

Это не просто обман – это преступление, которое разрушает семьи, толкает детей на кражи и даже доводит до трагедий», – сказала Лантратова.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РИА Новости»
