11 295 зрителей посетили Финал WINLINE Кубка России среди женских команд
Матч прошел в воскресенье на «Мордовия Арене» в Саранске, победителем в четвертый раз в истории стал московский ЦСКА — в финале армейские футболистки переиграли «Зенит» в серии пенальти.
Матч открылся ярким предматчевым шоу с пиротехникой, а также выступлением группы RASA при поддержке школы танцев Вячеслава Тужилкина и Государственного фольклорного ансамбля «Торама».
WINLINE сделал разницу на матчах женского футбола в России.
