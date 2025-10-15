Промо
Питер рулит: стартовал розыгрыш нового Mercedes-Benz E-Class от «Лиги Ставок»

«Лига Ставок» запустила масштабную акцию «Питер рулит» с главным призом — премиальным автомобилем Mercedes-Benz E-Класс.

Акция продлится до конца 2025 года и доступна исключительно для гостей клубов «Лига Ставок» в Санкт-Петербурге. Для участия пользователям необходимо делать ставки от 3 000 рублей с коэффициентом не ниже 2.00. В акции учитываются пари различных видов — «одинар», «экспресс», «система», «лайв», «доматч» и «игры». Помимо главного приза, Mercedes-Benz E-Класс, «Лига Ставок» разыграет 5 миллионов рублей фрибетами, 3 миллиона рублей реальными деньгами, а также 10 iPhone 17 PRO.

Розыгрыши пройдут в три этапа. Первый тур продлится с 13 октября по 31 октября, в финале которого будут разыграны 2 миллиона рублей фрибетами. Второй тур стартует 31 октября и завершится 28 ноября, в его финале «Лига Ставок» разыграет 3 миллиона рублей фрибетами. Финальный тур пройдет с 28 ноября по 24 декабря. В нем будут разыграны 3 миллиона рублей реальными деньгами, 10 iPhone 17 Pro и главный приз — новый Mercedes-Benz E-Класс. Каждая квалификационная ставка участвует в розыгрыше, поэтому чем активнее вы играете, тем выше ваши шансы на победу. 

Заключайте пари, следите за результатами и, возможно, именно вы встретите Новый год за рулем нового автомобиля от «Лиги Ставок»!

Подробные условия здесь: https://www.ligastavok.ru/actions/spbrulit

