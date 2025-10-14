Промо
0

Поймай фрибет с BetBoom PAL

С 14 по 16 октября 2025 года на Волге, около Волгограда проходит решающий, финальный этап 14-го турнира Лиги Профессиональных Рыболовов (PAL). Этот этап определит сильнейших рыболовов-спортсменов страны в этом сезоне, интригу подогревает общий призовой фонд объемом почти 20 млн рублей. Смотри финал вместе с BetBoom и забирай фрибеты за участие в новой акции «Поймай фрибет».

Для участия необходимо перейти на лендинг, нажать на кнопку «Принять участие», сделать ставку от 1000₽ с коэффициентом от 1.05. За каждый грамм выловленный рыбы BetBoom увеличивает общий призовой фонд (1 грамм – 1 фрибет). Стартовый фонд – 250 000 фрибетов. 17 октября BetBoom подведет итоги и распределит фрибеты среди всех участников акции.

Ставки на спорт
BetBoom
натив
Комментарии
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
Новая игорная зона в Республике Алтай может принести в бюджет от 80 до 120 млн рублей в год
37 минут назад
Оганезов о предложении Минфина открыть новую игорную зону в России: «Политика борьбы с лудоманией – популизм. Государство исходит из того, какие налоги можно наложить»
сегодня, 09:13
Дюков о новых налогах для букмекеров: «Очень важно, чтобы эти решения не привели к сокращению поступлений в российский спорт»
13сегодня, 08:15
Гендиректор PARI о ставках на киберспорт: «В этом сегменте почти нет тех, кто относится к беттингу неправильно. Нет истории про «заработать на ставках», ребята очень осознанны»
вчера, 18:44
Первая СРО попросила АП, Госдуму и Минспорта пересмотреть новые налоги для букмекеров: «Законопроект делает бизнес убыточным и создает условия для перехода игроков к нелегалам»
50вчера, 13:06
Краснов о контрактах Winline и «Фонбет» с Роналдиньо и Пирло: «Важно выбрать футболиста с репутацией, чтобы болельщик воспринимал его как своего – неважно, за какой клуб ты болеешь»
1вчера, 11:29
Минфин предложил создать игорную зону на территории Республики Алтай
вчера, 09:26
БЕТСИТИ рассчитал выигрышем все ставки на ничью СКА и «Автомобилиста» в основное время. Победная шайба петербуржцев была засчитана ошибочно
2вчера, 08:59
Правительство одобрило законопроект о штрафах до 7 млн рублей за скрытую рекламу азартных игр
вчера, 08:10
Экс-глава спонсорства BetBoom о букмекерах: «Отдельно закупать рекламу на ТВ в несколько раз дороже, чем делать активации через контракты с зарубежными клубами»
13 октября, 14:00
Ко всем новостям
Последние новости
11 295 зрителей посетили Финал WINLINE Кубка России среди женских команд
13 минут назадПромо
Питер рулит: стартовал розыгрыш нового Mercedes-Benz E-Class от «Лиги Ставок»
сегодня, 07:00Промо
800 000 фрибетов за NHL от BetBoom
вчера, 10:34Промо
Итоги второго уикенда 6-го сезона Лига Ставок MEDIA BASKET
13 октября, 13:25Промо
«Нам невыгодно, чтобы игрок сливал последнее и уходил». Гендиректор PARI о самоограничении от ставок
12 октября, 12:21
В Финляндии футболиста арестовали после игры, где он забил 7 голов. Бразильца из пятой лиги подозревают в организации договорных матчей
811 октября, 16:13
Гендиректор PARI Медведь: «На поле спорта сложно поймать нужную аудиторию, букмекеры выжгли рынок»
11 октября, 12:35
Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Главное отличие цифровой карты от банковской в том, что около 30% всех операций по ней делаются у букмекеров»
9 октября, 09:07
Пирло стал амбассадором букмекера «Фонбет» (Фабрицио Романо)
39 октября, 08:30Фото
Директор департамента управления брендом BetBoom: «В ближайших планах – капсульные коллаборации с художниками и digital-креаторами»
7 октября, 12:53