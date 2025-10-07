РФС открыл новое дело против Писарского. Нападающего подозревают в двух ставках в 2020 году, когда он играл за «Иртыш»
РФС рассмотрит новое дисциплинарное дело в отношении Владимира Писарского.
Поводом для нового разбирательства стали обвинения в совершении ставок на спорт в 2020 году, когда нападающий выступал за «Иртыш». Заседание назначено на 10 октября 2025-го.
Напомним, 3 июля комитет по этике РФС отстранил Писарского от футбола на 4 года (3 – условно) по делу о ставках на матч со своим участием.
Писарского забанили на 4 года (3 из них условно) за ставку на свой матч. А что будет с «Сочи»?
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: «Чемпионат»
