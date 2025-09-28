В Нидерландах все легальные казино используют манипуляции. Игроков вынуждают тратить больше времени и денег (Behavioural Insights)

В Нидерландах выявили манипуляции у всех легальных онлайн-казино.

Регулятор азартных игр Нидерландов (KSA) опубликовал результаты исследования агенства Behavioural Insights Nederland. С сентября 2024-го по февраль 2025-го аналитики изучили работу 21 оператора и 35 игр от разных провайдеров. Оказалось, что все используют психологические приемы, вынуждающие игроков тратить больше времени и денег.

Основные уловки: предустановленные крупные депозиты и ставки, бонусы лишь при пополнении выше минимума, агрессивные рассылки, короткие турниры с ограничением по времени, показ крупных выигрышей, сложное удаление аккаунта и автоспины (запрещены законом).

Регулятор приступил к проверкам и планирует ужесточить правила.

