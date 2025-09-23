7

Призовые в Кубке России в два раза выше, чем в Кубке Франции («Фонбет»)

В «Фонбет» рассказали об увеличении призового фонда Кубка России.

«Три года назад, когда Россия была внезапно отрезана от еврокубков и матчей сборной, нам пришлось выкручиваться. Совместно мы придумали проект обновленного Фонбет Кубка России, очень им гордимся.

В мире таких аналогов нет. Мы в 10 раз увеличили призовые в Кубке России после того, как модифицировали турнир. На сегодня призовые в два раза больше, чем в Кубке Франции.

Думаю, они будут увеличиваться год за годом», – заявил управляющий партнер «Фонбет» Валентин Голованов в рамках форума АИС-2025.

У федераций в сотни и тысячи раз меньше денег от букмекеров. Из-за нового фонда: он работает, но не работает

