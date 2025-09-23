0

ВФВ о волейболистах: «До сих пор есть игроки, которые не знают, что им нельзя делать ставки на волейбол»

Заместитель гендиректора ВФВ Зоя Трифонова сообщила, что некоторые волейболисты не знают, что им нельзя ставит на волейбол.

«У нас большая проблема с молодыми игроками в образовании. Почему-то до сих пор есть игроки, которые не знают, что им нельзя делать ставки на волейбол.

Как только мы узнали об этом, оперативно записали несколько роликов коротких – крутим их перед мандатной комиссией на молодежной лиге, на сборах молодежных команд и уведомляем их.

Судя по тем игрокам, которые бывали на комиссии, создавалось впечатление, что они слышали только краем уха, хотя подписывали декларацию перед тем, как заявиться на чемпионат России, что не имеют право делать ставки на волейбол. Видимо, не все к этому серьезно относятся», – цитирует Трифонову корреспондент Спортса’’.

У федераций в сотни и тысячи раз меньше денег от букмекеров. Из-за нового фонда: он работает, но не работает

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
ВФВ
