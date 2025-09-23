  • Спортс
  • Замгендиректора федерации волейбола о договорных матчах: «Было бы удобно получать точные подтверждения – кем были сделаны ставки, на какие соревнования, суммы»
0

Замгендиректора федерации волейбола о договорных матчах: «Было бы удобно получать точные подтверждения – кем были сделаны ставки, на какие соревнования, суммы»

Заместитель гендиректора ВФВ Зоя Трифонова рассказала о проблеме обнаружения договорных матчей в волейболе.

«Есть проблема с получением информации. Есть закон о защите персональных данных – букмекеры не имеют права раскрывать информацию об игроке, если нет уверенности, что он является субъектом вида спорта. Напрямую нам предоставить как будто бы не могут, только устным методом.

Мы сделали специальную кнопку на нашем сайте, чтоб получить анонимную информацию о подозрительных матчах.

ЕРАИ нам отправляет информацию в формате «Соревнование – фамилия игрока – была сделана ставка или нет». Но так как соревнование большое, нам самого факта, что была ставка на волейбол, уже достаточно. Мы это и прописали в своих положениях.

Хочу поддержать предложение [заместителя генсека РФС] Дениса Игоревича Рогачева. Нам было бы удобнее, чтобы мы могли получать точные подтверждения, как выверку о том, кем и на что были сделаны ставки, какие соревнования, даже суммы, но это большая аналитическая работа.

Собранные доказательства на этом уровне позволили бы избежать ухода в гипотетическую плоскость, потому что правоохранительные органы не очень охотно принимают такие истории», – цитирует Трифонову корреспондент Спортса’’.

У федераций в сотни и тысячи раз меньше денег от букмекеров. Из-за нового фонда: он работает, но не работает

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортcе’‘
