  • Заместитель генсека РФС Рогачев: «Российскому футболисту нельзя делать ставки на футбол. ФИФА и УЕФА запрещают ставки на все соревнования в любой точке мира»
Заместитель генсека РФС Рогачев: «Российскому футболисту нельзя делать ставки на футбол. ФИФА и УЕФА запрещают ставки на все соревнования в любой точке мира»

Заместитель генсекретаря РФС Денис Рогачев заявил о необходимости контролировать все соревнования на честность игры.

«Поддерживаю предложение ЕРАИ расширить перечень соревнований, по которым могут осуществляться запросы [на проверку подозрительных ставок].

Приведу очевидный пример. Наши международные регуляторы – ФИФА и УЕФА – требуют запрета ставок на любые футбольные соревнования, проходящие в любой точке мира. Неважно – Бундеслига, АПЛ, чемпионат мира или иное футбольное соревнование. Нельзя российскому футболисту делать ставки на эти мероприятия.

Нам необходимо пресекать и профилактировать противоправное влияние во всех соревнованиях. Иногда соревнования, которые не включены в ЕКП (Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных соревнований – прим. Спортса’’), могут иметь не меньшую значимость, чем те, которые в ЕКП включены», – цитирует Рогачева корреспондент Спортса’’.

У федераций в сотни и тысячи раз меньше денег от букмекеров. Из-за нового фонда: он работает, но не работает

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
