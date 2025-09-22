0

Жанна Шалимова: «Покупателями лотерейных билетов на беттинговых платформах в основном являются мужчины»

Заместитель генерального директора Национальной Лотереи Жанна Шалимова сравнила среднестатистического покупателя лотерейных билетов и пользователей лотерей в букмекерских компаниях.

«Я бы сказала, что аудитория классических лотерей – это портрет среднестатистического россиянина. Если посмотреть, как это делится. У нас тоже чуть больше женщин, возраст примерно от 35 до 45, доход в лотерей чуть выше среднего.

Если же говорить о тех, кто покупает билет на беттинговых платформах, то здесь немного другой портрет – в основном мужчины. В традиционным фрейме – мужчины где-то в районе 35 лет. Как ни странно, в интерактивном чуть моложе. Они еще увлекаются компьютерными играми.

Что еще интересного увидели на букмекерских платформах: в традиционной витрине покупки совершаются с 11 утра до 21 часа, а на интерактивной витрине самый активный спрос наблюдается с 21 до нуля часов», – цитирует Шалимову корреспондент Спортса’’.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
