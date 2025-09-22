Замгендиректора «Национальной лотереи»: «Договорились с букмекерами о том, что они не будут продвигаться по брендинговым запросам наших лотерей»

Заместитель гендиректора «Национальной лотереи» Жанна Шалимова ответила на вопрос беттинг-эксперта Спортса’’ Владимира Прокофьева о продвижении букмекеров в поисковиках по лотерейным запросам.

«Мы действительно видим, что наши коллеги, партнеры (букмекеры – прим. Ставок на Спортсе’’) активно начали использовать лотереи, чтобы выходить на те площадки, где с запросами «ставки на спорт» они рекламироваться не могут.

Честно скажу, мы договорились с ними о том, что не будет их продвижения по брендинговым запросам, где упоминается названия наших лотерей, так как это повышает стоимость наших перфоманс-инструментов в диджитал-рекламе.

От коллег пока не получали обратной информации, насколько такое продвижение приводит к ним аудиторию, которая играет в лотереи или все-таки делает ставки на спорт. Сказать, что это сильно влияет на наш рынок – нет, такого не видим», – цитирует Шалимову корреспондент Спортса’’.