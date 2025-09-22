Умар Кремлев: «4 триллиона рублей – оборот нелегального казино в России. 60% – украинские компании»

Оборот нелегальных казино в России составляет 4 триллиона рублей, заявил Умар Кремлев .

На форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что 36% россиян считают, что букмекеров нужно запрещать.

«Россияне не против букмекеров, они против онлайн-казино. Это надо разделять.

4 триллиона рублей – оборот незаконного казино в России. 60% – украинские компании. И это очень печально», – ответил депутату президент IBO Умар Кремлев, сообщает корреспондент Спортса’’.