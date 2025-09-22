0

Президент BetBoom: «Мы заурегулированы очень глубоко – и лотереи, и букмекеры, и казино. Нужны новые законодательные инициативы»

Президент букмекерской компании BetBoom Константин Макаров предложил утвердить новые методы классификации игорного бизнеса.

«Нужно утвердить более четкие правила, методики для классификации незаконного игорного бизнеса. По программному обеспечению, по визуализации и всему остальному. Для этого нужно наладить межведомственное взаимодействие, взаимодействие с бизнесом.

Приглашайте нас в качестве экспертов – мы открыты, и неважно, есть обязательства у нас или нет. Нужно больше запрашивать информации.

Мы заурегулированы очень глубоко. И лотереи, и букмекеры, и казино. Нужно сосредоточиться на разрабатывании новых законодательных инициатив», – цитирует Макарова корреспондент Спортса’’.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
