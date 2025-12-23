4+ мяча было забито в 5 из 7 последних матчей «Арсенала» и «Кристал Пэлас». 3.25 – продление тренда

«Арсенал» примет «Кристал Пэлас» в 1/4 финала Кубка английской лиги.

В 5 из 7 последних очных матчей было забито минимум 4 гола. Более 3 мячей также было забито в 8 из 10 последних встреч команд на стадионе «Арсенала».

Букмекеры дают коэффициент 3.25 на тотал больше 3,5 голов в сегодняшней игре, 1.99 – будет хотя бы 3 мяча.

Матч пройдет 23 декабря и начнется в 23:00 мск.