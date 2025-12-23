«Автомобилист» выиграл 6 матчей подряд против «Сибири» на выезде. 1.85 – продление тренда
«Сибирь» примет «Автомобилист» в регулярном чемпионате КХЛ.
Клуб из Екатеринбурга выиграл 6 последних очных матчей в Новосибирске. Все победы были добыты в основное время.
Букмекеры дают коэффициент 1.85 на продление тренда – победу «Автомобилиста без учета овертайма и буллитов. На ничью в основное время можно поставить за 4.20, на успех хозяев – за 3.65.
Матч пройдет 23 декабря и начнется в 15:30 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
