Коэффициент на победу «Вислы» из Плоцка в чемпионате Польши обвалился в 23 раза с начала сезона. Поднявшийся в высшую лигу летом клуб сенсационно лидирует

«Висла» из Плоцка сенсационно лидирует в чемпионате Польши.

После 18 туров клуб, в прошлом сезоне игравший в первом дивизионе, возглавляет турнирную таблицу с 30 очками.

С начала сезона коэффициент на титул «Вислы» обвалился в 23 раза – с 250.00 до 11.00.

Примечательно, что первое и последнее место в чемпионате Польши разделяют лишь 11 очков. Для сравнения, идущий 16-м в чемпионате России «Сочи» отстает от лидирующего «Краснодара» на 31 балл.