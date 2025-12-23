Коэффициент на победу «Вислы» из Плоцка в чемпионате Польши обвалился в 23 раза с начала сезона. Поднявшийся в высшую лигу летом клуб сенсационно лидирует
«Висла» из Плоцка сенсационно лидирует в чемпионате Польши.
После 18 туров клуб, в прошлом сезоне игравший в первом дивизионе, возглавляет турнирную таблицу с 30 очками.
С начала сезона коэффициент на титул «Вислы» обвалился в 23 раза – с 250.00 до 11.00.
Примечательно, что первое и последнее место в чемпионате Польши разделяют лишь 11 очков. Для сравнения, идущий 16-м в чемпионате России «Сочи» отстает от лидирующего «Краснодара» на 31 балл.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
