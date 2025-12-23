ЦСКА не пропускает 5 периодов подряд, вратарь Гамзин – лучший по надежности в КХЛ. 2.10 – сыграет на ноль в первом периоде с «Северсталью»

«Северсталь» примет ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ.

Вратарь москвичей Дмитрий Гамзин не пропускает 5 периодов подряд – сухая серия составляет 114 минут и 17 секунд. Он лидирует в текущем чемпионате по коэффициенту надежности (1,80 в 21 игре).

Букмекеры дают коэффициент 2.10 на то, что Гамзин не пропустит от «Северстали» в первом периоде. 3.40 – хозяева забросят максимум одну шайбу за игру.

Матч пройдет 23 декабря и начнется в 19:30 по московскому времени.