  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • ЦСКА не пропускает 5 периодов подряд, вратарь Гамзин – лучший по надежности в КХЛ. 2.10 – сыграет на ноль в первом периоде с «Северсталью»
0

ЦСКА не пропускает 5 периодов подряд, вратарь Гамзин – лучший по надежности в КХЛ. 2.10 – сыграет на ноль в первом периоде с «Северсталью»

«Северсталь» примет ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ.

Вратарь москвичей Дмитрий Гамзин не пропускает 5 периодов подряд – сухая серия составляет 114 минут и 17 секунд. Он лидирует в текущем чемпионате по коэффициенту надежности (1,80 в 21 игре).

Букмекеры дают коэффициент 2.10 на то, что Гамзин не пропустит от «Северстали» в первом периоде. 3.40 – хозяева забросят максимум одну шайбу за игру.

Матч пройдет 23 декабря и начнется в 19:30 по московскому времени.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoСеверсталь
Ставки на спорт
Ставки на хоккей
logoЦСКА
logoКХЛ
logoДмитрий Гамзин
Ставки на сегодня
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Коэффициент на победу «Вислы» из Плоцка в чемпионате Польши обвалился в 23 раза с начала сезона. Поднявшийся в высшую лигу летом клуб сенсационно лидирует
46 минут назад
4+ мяча было забито в 5 из 7 последних матчей «Арсенала» и «Кристал Пэлас». 3.25 – продление тренда
сегодня, 11:29
«Локомотив» набрал 32 из 40 возможных очков дома в КХЛ – второй результат в лиге. 1.43 – обыграют «Адмирал»
сегодня, 10:30
«Милан» 14 матчей подряд не проигрывает в Серии А. Букмекеры уверены, что будет 17+ игр без поражений
вчера, 08:47
«Колорадо» – явный фаворит Кубка Стэнли у букмекеров. Перед стартом сезона «Эвеланш» не входили в топ-3
сегодня, 09:27
Ямаль выпал из топ-3 претендентов на «Золотой мяч». Мбаппе – фаворит у букмекеров, Холанд – 2-й, Кейн – 3-й, Месси и Роналду – в топ-10
сегодня, 08:52
«Автомобилист» выиграл 6 матчей подряд против «Сибири» на выезде. 1.85 – продление тренда
сегодня, 08:24
В 4 из 6 последних матчей «Фенербахче» и «Бешикташа» было удаление. 3.00 – красная карточка сегодня
сегодня, 07:57
Холанд станет лучшим бомбардиром АПЛ в сезоне-2025/26, уверены букмекеры. Форвард «Сити» лидирует с отрывом в 8 мячей
вчера, 14:55
Коэффициент на увольнение Аморима из «МЮ» обвалился в 4 раза с начала декабря. У «Юнайтед» 2 победы в 8 матчах
вчера, 13:28
Ко всем новостям
Последние новости
У «Шанхая» всего одна победа за месяц в КХЛ. 1.70 – проиграют «Спартаку» на своем льду
вчера, 14:03
«Металлург» выиграл 23 из 29 домашних матчей против «Нефтехимика» в КХЛ. Магнитогорцы – явные фавориты сегодня
вчера, 12:45
«Болонья» может выиграть второй трофей в 2025-м. Красно-синие – андердоги финала Суперкубка Италии против «Наполи»
вчера, 10:14
Пресс-релиз акции «Новогодний турнир»
вчера, 06:20Промо
«Вильярреал» вдруг всплыл на третьем месте Ла Лиги: причем есть считать по потерянным очкам, то и вовсе главные преследователи «Барсы». Прогноз Бокова на матч
21 декабря, 12:22
Бетторы БЕТСИТИ уверены в победе «Астон Виллы» над «МЮ»
21 декабря, 10:06Промо
«Реал» в игровой яме: с трудом справились с «Алавесом», немного помучались с «Талаверой» из третьей лиги». Боков о матче «Реал» – «Севилья»
20 декабря, 16:30
«Оба клуба в прошлом туре сыграли свои лучшие матчи при новых тренерах: «Юве» обыграл «Болонью», «Рома» – «Комо». Прогноз Клещенка на матч
20 декабря, 15:45
«Байер» и «Лейпциг» забивают 4+ гола в 4 очных матчах подряд. 2.40 – продление серии
20 декабря, 15:40
«Астон Вилла» – фаворит против «МЮ». Бирмингемцы 3 года не побеждают манкунианцев
20 декабря, 14:30