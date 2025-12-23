Ямаль выпал из топ-3 претендентов на «Золотой мяч». Мбаппе – фаворит у букмекеров, Холанд – 2-й, Кейн – 3-й, Месси и Роналду – в топ-10

Килиан Мбаппе котируется главным фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2026 году.

На победу форварда «Реала» дают коэффициент 2.75. Его главным конкурентом букмекеры считают нападающего «Ман Сити» Эрлинга Холанда – 4.33.

Ламин Ямаль уступил место в топ-3 форварду «Баварии» Харри Кейну (5.00). На открытии линии вингер «Барселоны» считался первым претендентом на награду.

Обладатель «Золотого мяча»-2026 по версии букмекеров:

1. Килиан Мбаппе («Реал») – 2.75

2. Эрлинг Холанд («Ман Сити») – 4.33

3. Харри Кейн («Бавария») – 5.00

4. Ламин Ямаль («Барселона») – 5.50

5. Деклан Райс («Арсенал») – 9.00

6. Витинья («ПСЖ») – 21.00

7-10. Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 26.00

7-10. Лионель Месси («Интер Майами») – 26.00

7-10. Букайо Сака («Арсенал») – 26.00

7-10. Майкл Олисе («Бавария») – 26.00