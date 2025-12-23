«Локомотив» набрал 32 из 40 возможных очков дома в КХЛ – второй результат в лиге. 1.43 – обыграют «Адмирал»
«Локомотив» примет «Адмирал» в регулярном чемпионате КХЛ.
Клуб из Ярославля набрал 32 из 40 возможных очков дома (80%) в этом сезоне КХЛ. Это второй результат в лиге после минского «Динамо» (86,8%).
Букмекеры дают коэффициент 1.43 на победу «Локомотива» в основное время. 6.00 – гости увезут победу, 5.40 – игра дойдет до овертайма.
Матч пройдет 23 декабря и начнется в 19:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
