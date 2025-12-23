«Колорадо» – явный фаворит Кубка Стэнли у букмекеров. Перед стартом сезона «Эвеланш» не входили в топ-3
«Колорадо» выиграет Кубок Стэнли в сезоне-2025/26, считают букмекеры.
«Эвеланш» лидируют в общей таблице регулярного чемпионата с 59 очками после 35 матчей. У ближайшего преследователя – «Далласа» – 55 баллов в 37 играх.
Коэффициент на титул «Колорадо» с начала сезона обвалился более чем в 2 раза – с 10.60 до 4.30. Летом «Эвеланш» котировались пятыми претендентами на трофей.
Победитель Кубка Стэнли-2026 по версии букмекеров:
1. «Колорадо» – 4.30
2. «Каролина» – 7.20
3. «Тампа-Бэй» – 8.75
4. «Вегас» – 9.75
5-6. «Даллас» – 10.30
5-6. «Флорида» – 10.30
7. «Эдмонтон» – 12.40
8. «Вашингтон» – 17.50
9-10. «Нью-Джерси» – 26.80
9-10. «Миннесота» – 26.80
