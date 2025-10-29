Спаллетти возглавит «Ювентус» вместо Тудора. Клуб не попадет в топ-4 Серии А, считают букмекеры

Лучано Спаллетти должен стать новым тренером «Ювентуса».

По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, экс-тренер «Зенита» и сборной Италии в среду подпишет контракт с туринцами до лета 2026 года. Презентация Спаллетти должна пройти в четверг, 30 октября.

Ранее «Ювентус» уволил Игора Тудора после восьми матчей без побед. Команда занимает 8-е место в Серии А.

Букмекеры дают коэффициент 1.53 (65%) на то, что туринский клуб закончит сезон за пределами топ-4. На попадание в четверку лучших в Серии А дают коэффициент 2.50.