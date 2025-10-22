«Ювентус» гостит у «Реала» на фоне тяжелой серии из 6 матчей без побед

«Реал» встречается с «Ювентусом» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Дела туринского клуба весьма нерадужные: две ничьих на старте турнира, серия из 5 ничейных матчей в сентябре и октябре и, наконец, фиаско во встрече с «Комо» в минувшем туре чемпионата Италии. «Мадрид» стартовал в Лиге чемпионов с побед над «Марселем» и «Кайратом», а теперь похоже, идет за третьей.

Букмекеры отдают команде Хаби Алонсо значительное преимущество: 1,53 против 6,0 при 4,70 за ничью. Если считаете, что голы будут только в исполнении «Реала», такая линия оценена коэффициентом 2,80 . Можно поставить и на голы отдельных игроков , например, за забитый Килианом Мбаппе мяч дают 1,70 , а за гол Винисиуса – 2,45 .

А FONBET придумал к центральному матчу игрового дня интересную акцию – фрибет до 15 000 рублей новым клиентам без депозита!