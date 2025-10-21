У Овечкина одна шайба в 6 играх сезона. Капитан «Вашингтона» – самый вероятный автор гола в матче с «Сиэтлом»
«Вашингтон» встретится с «Сиэтлом» в регулярном чемпионате НХЛ.
Александр Овечкин – самый вероятный автор гола в сегодняшней встрече с коэффициентом 2.30 на заброшенную шайбу. Капитан «Вашингтона» забил один гол в 6 матчах сезона.
Вторым у букмекеров котируется партнер Овечкина Дилан Строум (3.00), третьим – Алексей Протас (3.20), забивший уже 4 гола в этом сезоне.
Игра состоится 22 октября, начало – в 2:00 по московскому времени.
