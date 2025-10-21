Бетторы БЕТСИТИ ставят на «ПСЖ» в матче ЛЧ с «Байером»

21 октября в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Байер» и «ПСЖ». Игра пройдет в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» и начнется в 22:00 мск.

Парижане мощно начали защиту титула и взяли шесть очков в двух стартовых турах ЛЧ. В первом матче команда Луиса Энрике разгромила дома «Аталанту» (4:0), а во втором победила в гостях «Барселону» (2:1).

Сейчас «ПСЖ» явно не в лучшей форме. Парижане выиграли всего один из четырех последних матчей в чемпионате и потеряли лидерство.

«Байер» в двух стартовых турах ЛЧ сыграл вничью – 2:2 в гостях с «Копенгагеном» и 1:1 дома с ПСВ. Леверкузенцы не проигрывают восемь матчей подряд во всех турнирах – четыре победы и четыре ничьи.

Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом встречи французскую команду. На победу «ПСЖ» предлагают кэф 1.67 , на ничью дают 4.40 , вероятность успеха «Байера» оценивается в 5.00.

По мнению экспертов, от матча стоит ждать большого количества голов. На три мяча и более можно поставить за 1.54 , на два гола и менее предлагают 2.47 .

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение «ПСЖ». 71% от всех ставок на исход пришлось на победу гостей, на ничью отдано 12%, в триумф «Байера» верят 17% бетторов.