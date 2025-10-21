  • Спортс
0

Никита Ковальчук: «Матч «Арсенал» – «Атлетико» можно назвать скучным. Думаю, будет очень осторожная игра»

Футбольный тренер и блогер Никита Ковальчук поделился ожиданиями от матча «Арсенала» и «Атлетико» в Лиге чемпионов.

«С какой-то стороны, «Арсенал» – «Атлетико» можно назвать скучным, хотя Диего Симеоне в этом сезоне уже показал, что может удивлять и быть супер атакующим. В принципе, про Артету можно сказать то же самое.

Думаю, что это будет очень осторожный матч, потому что обе команды понимают, что опасность контратаки крайне велика. «Арсенал» потерял много важных футболистов, это явно на нем скажется. Поэтому Артета, скорее всего, будет даже больше перестраховываться, чем Диего Симеоне. Но низовой футбол? Да, вполне может быть», – отметил Ковальчук.

Матч пройдет 21 октября, начало – в 22:00 по московскому времени.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: BetBoom
