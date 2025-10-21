  • Спортс
3

«Кайрат» не смог победить «Пафос» (0:0), играя в большинстве с 4-й минуты. Играли две самые низкорейтинговые команды ЛЧ

«Кайрат» сыграл вничью с «Пафосом» (0:0) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Казахстанский клуб почти весь матч провел в большинстве после удаления защитника гостей Жоау Коррейи на 4-й минуте.

В лайве на победу «Кайрата» давали коэффициент 1.50, что соответствовало вероятности в 66%. Клуб из Казахстана набрал первое очко в этом розыгрыше ЛЧ.

«Кайрат» и «Пафос» – две худшие команды по клубному коэффициенту в этом розыгрыше ЛЧ. Впервые в истории турнира две самые низкорейтинговые команды сыграли между собой.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
