«Кайрат» не смог победить «Пафос» (0:0), играя в большинстве с 4-й минуты. Играли две самые низкорейтинговые команды ЛЧ
«Кайрат» сыграл вничью с «Пафосом» (0:0) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Казахстанский клуб почти весь матч провел в большинстве после удаления защитника гостей Жоау Коррейи на 4-й минуте.
В лайве на победу «Кайрата» давали коэффициент 1.50, что соответствовало вероятности в 66%. Клуб из Казахстана набрал первое очко в этом розыгрыше ЛЧ.
«Кайрат» и «Пафос» – две худшие команды по клубному коэффициенту в этом розыгрыше ЛЧ. Впервые в истории турнира две самые низкорейтинговые команды сыграли между собой.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости