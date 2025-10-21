«Арсенал» разгромил «Атлетико» (4:0), забив все четыре гола после перерыва. На разгром давали коэффициент 12.00
«Арсенал» победил «Атлетико» (4:0) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Все голы были забиты после перерыва. Дубль сделал Виктор Дьокереш, по голу на свой счет записали Габриэль Мартинелли и Габриэл.
На победу «Арсенала» с разницей в 4+ мяча можно было поставить за 12.00.
Лондонский клуб пропустил всего 3 мяча в 12 матчах сезона.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
