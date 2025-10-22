«Лейкерс» лишь трижды за последние 14 лет начинали сезон НБА с победы. 1.65 – проиграют «Голден Стэйт» в дебютном матче

«Лейкерс» примут «Голден Стэйт» на старте сезона НБА.

За последние 14 лет «Лейкерс» лишь трижды побеждали в дебютном матче сезона – с «Клипперс» (116:103) в 2013-м, с «Рокетс» (120:114) в 2016-м и с «Тимбервулвс» (110:103) в 2024-м.

Клуб из Лос-Анджелеса котируется андердогом сегодняшней встречи за 2.23. «Голден Стэйт» – фаворит у букмекеров с коэффициентом 1.65 на победу.

Игра состоится 22 октября, начало – в 5:00 по московскому времени.