«Карабах» выиграл оба матча на старте ЛЧ в статусе андердога. 9.50 – обыграют «Атлетик» на выезде

«Атлетик» примет «Карабах» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Клуб из Азербайджана выиграл два матча на старте турнира в статусе андердога – 3:2 в гостях с «Бенфикой» (коэффициент на победу – 20.00) и 2:0 с «Копенгагеном» (3.75) дома. «Атлетик» проиграл в двух первых турах – 0:2 с «Арсеналом» и 1:4 с дортмундской «Боруссией».

Испанский клуб котируется подавляющим фаворитом встречи за 1.33. На победу «Карабаха» дают коэффициент 9.50, на ничью – 5.20.

Игра состоится 22 октября, начало – в 19:45 по московскому времени.