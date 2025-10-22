  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Карабах» выиграл оба матча на старте ЛЧ в статусе андердога. 9.50 – обыграют «Атлетик» на выезде
1

«Карабах» выиграл оба матча на старте ЛЧ в статусе андердога. 9.50 – обыграют «Атлетик» на выезде

«Атлетик» примет «Карабах» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Клуб из Азербайджана выиграл два матча на старте турнира в статусе андердога – 3:2 в гостях с «Бенфикой» (коэффициент на победу – 20.00) и 2:0 с «Копенгагеном» (3.75) дома. «Атлетик» проиграл в двух первых турах – 0:2 с «Арсеналом» и 1:4 с дортмундской «Боруссией».

Испанский клуб котируется подавляющим фаворитом встречи за 1.33. На победу «Карабаха» дают коэффициент 9.50, на ничью – 5.20.

Игра состоится 22 октября, начало – в 19:45 по московскому времени.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoКарабах
Ставки на спорт
logoЛига чемпионов УЕФА
Ставки на футбол
logoвысшая лига Азербайджан
logoАтлетик
Ставки на сегодня
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Ливерпуль» проиграл 4 матча подряд. 1.60 – обыграют «Айнтрахт» и прервут серию поражений
24 минуты назад
Дёмин наберет минимум 6 очков в дебютном матче в НБА против «Шарлотт», считают букмекеры
сегодня, 07:59
«Наполи» впервые в 2025-м проиграл с крупным счетом – 2:6 с ПСВ
2вчера, 21:09
«ПСЖ» уничтожил «Байер» на выезде – 7:2. На 9+ голов в матче давали коэффициент 50.00
2вчера, 20:54
«Арсенал» разгромил «Атлетико» (4:0), забив все четыре гола после перерыва. На разгром давали коэффициент 12.00
2вчера, 20:52
Холанд забил за клуб из сборную в 12 матчах подряд. На гол «Вильярреалу» давали коэффициент 1.75
вчера, 19:35
«Кайрат» не смог победить «Пафос» (0:0), играя в большинстве с 4-й минуты. Играли две самые низкорейтинговые команды ЛЧ
4вчера, 18:38
Коэффициент на чемпионство «Балтики» обвалился в 50 раз с начала сезона – с 2000.00 до 40.00. Калининградцы в 3 очках от первого места
1вчера, 08:33
Две самые низкорейтинговые команды ЛЧ – «Кайрат» и «Пафос» – сыграют в Казахстане. Кипрский клуб котируется фаворитом
2вчера, 08:07
Меньше 1% давали на чемпионство «Мьелльбю». Клуб из деревни на 1500 человек впервые в истории выиграл чемпионат Швеции
1вчера, 07:18
Ко всем новостям
Последние новости
«Лейкерс» лишь трижды за последние 14 лет начинали сезон НБА с победы. 1.65 – проиграют «Голден Стэйт» в дебютном матче
вчера, 21:46
У Овечкина одна шайба в 6 играх сезона. Капитан «Вашингтона» – самый вероятный автор гола в матче с «Сиэтлом»
3вчера, 20:08
«ПСЖ» громит «Байер» (4:1) в матче с двумя красными и незабитым пенальти. 51.00 – камбэк хозяев после перерыва
вчера, 19:54
Никита Ковальчук: «Матч «Арсенал» – «Атлетико» можно назвать скучным. Думаю, будет очень осторожная игра»
5вчера, 18:24
«Верю в организованность «Атлетико» и ставлю на ничью». Прогноз Тимура Бокова на «Арсенал» – «Атлетико»
вчера, 18:13
2 000 000 от BetBoom за ставки на баскетбол
вчера, 18:10Промо
«В отсутствии игроков атаки «ПСЖ» в первую очередь будет внимателен в обороне». Прогноз Артема Денисова на матч «Байер» – «ПСЖ»
вчера, 18:04
Бетторы БЕТСИТИ ставят на «ПСЖ» в матче ЛЧ с «Байером»
вчера, 11:15Промо
Рублев проиграл 4 матча подряд во всех турнирах. 1.50 – победит Норри и прервет серию поражений
вчера, 10:53
«Арсенал» не пропустил в 8 из 11 матчей в этом сезоне. 2.20 – «Атлетико» не забьет
2вчера, 10:10