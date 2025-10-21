  • Спортс
  • «ПСЖ» громит «Байер» (4:1) в матче с двумя красными и незабитым пенальти. 51.00 – камбэк хозяев после перерыва
«ПСЖ» громит «Байер» (4:1) в матче с двумя красными и незабитым пенальти. 51.00 – камбэк хозяев после перерыва

«Байер» проигрывает «ПСЖ» в матче общего этапа Лиги чемпионов (1:4, перерыв).

В первом тайме команды обменялись удалениями – в составе леверкузенцев на 24-й минуте поле досрочно покинул Роберт Эндрих, у парижан на 37-й красную карточку получил Илья Забарный. На 25-й защитник «Байера» Алекс Гримальдо не реализовал пенальти.

Команды забили 5 мячей на двоих в первом тайме – букмекеры давали коэффициент 9.50 на тотал больше 4,5 голов в этом отрезке игры.

В перерыве на камбэк хозяев – итоговую ничью – можно поставить за 51.00. Победа «ПСЖ» оценивается в 1.01 – 99% вероятности.

