«Наполи» впервые в 2025-м проиграл с крупным счетом – 2:6 с ПСВ

ПСВ сенсационно разгромил «Наполи» (6:2) в матче общего этапа Лиги чемпионов.

Хозяева проигрывали по ходу матча со счетом 0:1. В лайве на победу клуба из Нидерландов давали коэффициент 8.00, в прематче они котировались андердогами за 3.50.

«Наполи» впервые проиграл с крупным счетом в 2025 году. Последнее разгромное поражение – от «Аталанты» (0:3) в ноябре 2024 года.

На разгромную победу ПСВ можно было поставить за 15.00.